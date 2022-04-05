Kayseri'de Avukatlar Günü kutlandı - Son Dakika

Kayseri'de 5 Nisan Avukatlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törenin ardından avukatlarla Kayseri Barosu'na geçen Köse, konferans salonunda yaptığı açıklamada, devletin temelinin adalet, adaletin temelinin ise bağımsız ve özgür savunma olduğunu söyledi.

Hukuk devleti ve bağımsız yargının hak arama özgürlüğü ile var olduğunu belirten Köse, şunları kaydetti:

"Hak arama özgürlüğünün temel taşı avukatlardır. Mesleğini ifa ederken avukatın şiddete maruz kalmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Hukuk devleti ilkesi ve bağımsız yargı içerisinde adaletin gerçekleşmesi, hak arama özgürlüğü ile var olabilir. Hak arama özgürlüğünün gerçekleşmesinin temel taşı, bağımsız hak savunucusu avukatlardır. Avukatlar, temsilcidir, kesinlikle taraf değildir. Bu nedenle avukata karşı şiddeti lanetliyoruz. Mesleğimizi ifa ederken şiddete maruz kalmamamız için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Bu konuda özellikle adliyelerde ve haciz mahallinde güvenliğimizin sağlanması gereklidir."

Avukatların sorunlarına değinen, stajyer ve bağlı çalışan avukatların özlük hakları konusunda yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Köse, meslektaşlarını güvence altına alacak bir düzenlemenin hızla yapılması gerektiğini kaydetti.

Meslekleri ve yargının bütünüyle ilgili ciddi sorunların temelini hukuk fakültesi sayısındaki plansız artış ile bu fakülte kontenjanlarının çok fazla olmasına bağlayan Köse, "İhtiyacın çok fazlasındaki hukuk fakülteleri ve kontenjan sayıları ile ilgili politik ve popülist yaklaşımla hareket edilmemelidir. Bu konuda derhal ve gerektiği gibi bir önlem alınmalıdır. Her zaman ve her koşulda hak savunmasını gerçekleştiren, bağımsız yargının ve hukuk devletinin tarafı olan kıymetli meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun." diye konuştu.