Kayseri'de ay çekirdeği hasadı başladı - Son Dakika

Kayseri'de 2020 yılı ay çekirdeği hasadı başladı.

2019 yılında 23 bin 950 ton olarak ay çekirdeği üretimi gerçekleştiren Kayseri, Türkiye'de üretimin yüzde 16'sını gerçekleştirerek ülke üretiminde 1. sırada yer aldı. 120 bin alanda dekar alanda alanda yetiştiriciliği yapılan ay çekirdeğindeki verim, çiftçilerinde yüzünü güldürdü.

Kocasinan ilçesine bağlı Karahüyük Mahallesinde yapılan hasat; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Demirbaş ve bölge çiftçilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Hasatta konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Kayseri çerezlik ay çekirdeğinde üretim anlamında Türkiye'de lider durumdadır. İklim ve toprak yapısı ile çok kaliteli siyah ve beyaz çekirdek yetiştiriciliği, ilimizde yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bugün hasatta da gördüğümüz gibi verim ülke ortalamasının üzerinde gerçekleşmektedir. Bizler de bölgemiz üreticilerinin alın terinin karşılığını alabilmesi adına ay çekirdeği üretiminde Kayseri'mizi marka şehir yapma konusunda yoğun mücadele içerisindeyiz. Üreticilerimiz için bereketli bir sezon olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ