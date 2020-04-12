Kayseri'de 'ay' güzelliği - Son Dakika

Kayseri'de 'ay' güzelliği
6 saat önce
KAYSERİ'de, akşam saatlerinde çıkan ay güzel görüntüler oluşturdu.
KAYSERİ'de, akşam saatlerinde çıkan ay güzel görüntüler oluşturdu.
Kayseri'de, gece ay, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde bulunanlara görsel şölen sundu. Ayın güzel görüntüsü kentin her bölgesinden görüldü. O görüntüler ise objektiflere yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:35 Kaynak: DHA
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