Kayseri'de 'ay' güzelliği - Son Dakika

KAYSERİ'de, akşam saatlerinde çıkan ay güzel görüntüler oluşturdu.

Kayseri'de, gece ay, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde bulunanlara görsel şölen sundu. Ayın güzel görüntüsü kentin her bölgesinden görüldü. O görüntüler ise objektiflere yansıdı.