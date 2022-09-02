Kayseri'de yaralı bulunan yaban tavşanı tedaviye alındı - Son Dakika
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Kayseri'de yaralı bulunan yaban tavşanı tedaviye alındı

02.09.2022 12:04
Kayseri'de yaralı bulunan yaban tavşanı tedaviye alındı

Kayseri'de ayağı kırık bulunan yaban tavşanı, tedavi altına alındı.

Kayseri'de ayağı kırık bulunan yaban tavşanı, tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hacılar ilçesi Erciyes Dağı mevkisinde vatandaşlar tarafından yol kenarında yürüme güçlüğü çeken yaban tavşanı bulundu.

Vatandaşın ihbarı üzerine ekipler tarafından alınan ve araç çarpması sonucu ayağının kırıldığı değerlendirilen yaban tavşanı, Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki veteriner hekime teslim edildi.

Tavşan, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Toros Dağları, Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de yaralı bulunan yaban tavşanı tedaviye alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de yaralı bulunan yaban tavşanı tedaviye alındı - Son Dakika
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