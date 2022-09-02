Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hacılar ilçesi Erciyes Dağı mevkisinde vatandaşlar tarafından yol kenarında yürüme güçlüğü çeken yaban tavşanı bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kayseri'de yaralı bulunan yaban tavşanı tedaviye alındı - Son Dakika

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