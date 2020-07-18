Kayseri'de Ayasofya için kurban kesildi - Son Dakika

Kayseri'de Ayasofya için kurban kesildi

Kayserili İş Adamı Galip Kurtoğlu, Ayasofya'nın cami olmasının ardından fabrikasında kurban kesti.

Kayserili İş Adamı Galip Kurtoğlu, Ayasofya'nın cami olmasının ardından fabrikasında kurban kesti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılacağını açıklamasının ardından, Kayseri'de faaliyet gösteren Galipoğulları Ahşap ve Metal Yönetim Kurulu Başkanı Galip Kurtoğlu, daha önce bu konuda adak adadığı için, fabrikasının bahçesinde kurban kesti. Kurtoğlu Ayasofya için adak adadığını söyleyerek, "Ayasofya'nın 24 Temmuz'da açılacağını duyunca, ben de çocuklarımla beraber karar aldım. 'Eğer Ayasofya açılırsa kurban adayacağız' dedim ve çok şükür nasip oldu o da. Bugün de Ayasofya'nın açılmasına kurban kesiyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Diyanet İşleri Başkanımıza ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Böyle bir mutluluğu bize yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun" dedi. - KAYSERİ

Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de Ayasofya için kurban kesildi - Son Dakika

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