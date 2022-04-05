Kayseri'de baba ile oğlunu öldürdükleri iddiasıyla 7 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Kayseri'de akraba ve komşu iki aile arasında alacak meselesi yüzünden çıkan, baba ile oğlunun öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar A.D, A.D, E.D, F.D. ve U.D, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, taraf avukatları ile tutuksuz sanıklar H.D. ve H.L.D. ise salonda hazır bulundu.

Maktul İ.A'nın 250 bin lira alacağını istemesi ve gömüden çıkarıldığı öne sürülen 4 kilogram altın nedeniyle aralarında husumet bulunan baba ile oğlu Y.A'yı silahlı kavgada öldürdükleri iddiasıyla yargılanan sanıklar, savunmalarında suçlamaları kabul etmedi.

Önceki ifadelerini tekrar eden tutuklu sanıklar, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların mevcut durumunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İddiaya göre, 26 Mayıs 2021'de merkez Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi 4221 Sokak'ta E.D. ve H.L.D, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba ve komşuları İ.A'nın evine gelmiş, çıkan tartışmada tabanca ile ateş açılması sonucu Y.A. olay yerinde yaşamını yitirmiş, babası İ.A. yaralanmıştı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan İ.A, 28 Mayıs 2021'de burada hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.