Kayseri'de baba oğul cinayetinde 7 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Kayseri'de baba oğul cinayetinde 7 sanığın yargılanmasına devam edildi

05.04.2022 14:39

Kayseri'de baba oğul cinayetinde 7 sanığın yargılanmasına devam edildi Kayseri'de iki akraba aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada baba ve oğlunun öldürülmesi ile ilgili davada 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de baba oğul cinayetinde 7 sanığın yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ - Kayseri'de iki akraba aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada baba ve oğlunun öldürülmesi ile ilgili davada 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar A.D., A.D., E.D.,F.D. ve U.D. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılırken, tutuksuz sanıklar H.D. ve H.L.D. duruşmaya katıldı. Taraf avukatları duruşmadaki yerini aldı. Sanıklar, mahkemede yaptıkları savunmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, önceki ifadelerini tekrar etti. Sanıklar tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyada bulunan eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Edinilen bilgiye göre, 26 Mayıs 2021 tarihinde Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi 4221. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, akraba oldukları öğrenilen E.D., H.D. ile İbrahim A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.D. ve H.L.D., tabanca ile ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İbrahim A. ile oğlu Yunus A. yaralanırken şüpheli şahıslar olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalede Yunus A.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan baba İbrahim A., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan İbrahim A. da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti. İbrahim A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan ve aralarında E.D. ile H.L.D.'nin de bulunduğu 7 kişi, Adli Tabiplikte yapılan sağlık muayenesinin ardından işlemleri yapılmak üzere adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkan şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de baba oğul cinayetinde 7 sanığın yargılanmasına devam edildi
Kayseri'de baba oğul cinayetinde 7 sanığın yargılanmasına devam edildi
Kayseri'de baba oğul cinayetinde 7 sanığın yargılanmasına devam edildi
Kayseri'de baba oğul cinayetinde 7 sanığın yargılanmasına devam edildi
Kayseri'de baba oğul cinayetinde 7 sanığın yargılanmasına devam edildi
Kayseri'de baba oğul cinayetinde 7 sanığın yargılanmasına devam edildi
Kayseri'de baba oğul cinayetinde 7 sanığın yargılanmasına devam edildi
Kayseri'de baba oğul cinayetinde 7 sanığın yargılanmasına devam edildi
Kayseri'de baba oğul cinayetinde 7 sanığın yargılanmasına devam edildi
Kayseri'de baba oğul cinayetinde 7 sanığın yargılanmasına devam edildi
Kayseri'de baba oğul cinayetinde 7 sanığın yargılanmasına devam edildi
Kayseri'de baba oğul cinayetinde 7 sanığın yargılanmasına devam edildi
Kayseri'de baba oğul cinayetinde 7 sanığın yargılanmasına devam edildi
Kayseri'de baba oğul cinayetinde 7 sanığın yargılanmasına devam edildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de baba oğul cinayetinde 7 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de baba oğul cinayetinde 7 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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