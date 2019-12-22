Kayseri'de baba ve oğlunu tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de barışmak için buluştuğu akrabası olan baba ile oğlunu tabancayla yaralayan zanlı, tutuklandı.

Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde barışmak için buluştuğu akrabaları Necati ile babası Ali Ülkü'yü (69) tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Şenol Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Necati ile babası Ali Ülkü (69), husumetli oldukları akrabaları Şenol Y. ile Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde barışmak için buluşmuş, tartışmaya başlayan taraflardan Şenol Y. tabancayla baba ve oğlunu yaralamıştı.

Şüpheli, polis tarafından gözaltına alınmıştı.