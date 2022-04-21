Kayseri'de babasını bıçaklayarak öldüren kıza 10 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Kayseri'de babasını bıçaklayarak öldüren kıza 10 yıl hapis cezası

21.04.2022 14:31
Kayseri'de babasını bıçaklayarak öldüren kıza 10 yıl hapis cezası

Kayseri'de kavga ettiği babasını bıçaklayarak öldüren kısa 10 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de kavga ettiği babasını bıçaklayarak öldüren kısa 10 yıl hapis cezası verildi. Mahkemede olay günü anlatan genç kız, "Kavga edince babamı bıçaklamaya başladım. Yorganla bana engel olmaya çalıştı" diye kendini savunmuştu.

Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturumda görülen duruşmaya tutuklu C.C. (16) kaldığı cezaevinden SEGBİS ile katılırken, avukatlarda hazır bulundu. Duruşma öncesinde mütalaasını açıklamayan savcı, tutuklu sanığın 'üst soydan akrabayı öldürmek' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkemeye heyeti, yapılan yargılama sonucunda C.C.'ye 'üst soydan akrabayı öldürmek' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

"Babamı bıçaklamaya başladım. Yorganla bana engel olmaya çalıştı"

10 yıl hapis cezasına çarptırılan C.C., bir önceki duruşmada yaptığı savunmada, "Babam, annemi aldatıyordu. Boşanma aşamasındaydılar. Babamdan hiç sevgi göremezdim. Sosyal medyadan yaptığım bir konuşmayı gördü, yanlış anladı. Tartıştık, kavga ettik, sonra aradan birkaç ay zaman geçti. Elime 2 bıçak aldım. Babam uyurken yanına gittim. Duymasını istediğim bazı sözler söyledim. Uyanmadı. Başında bir süre bekledim ardından odaya gidip bir süre ailemi düşündüm, ardından da babamı öldürmeye karar verdim. Babamı bıçaklamaya başladım. Yorganla bana engel olmaya çalıştı. Annem de sesi duyarak beni babamın üzerinden almaya çalıştı. Babamın boğazını sıkmaya başladım. Gözleri oynuyordu. Hareket etmiyordu. Odama giderken, babam ölmemişti. Annem, polise haber verdi. Polisler gelene kadar da odamda bekledim" demişti.

1 Ağustos 2021'de Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi'nde meydana gelen olayda, olay tarihinde 15 yaşında olan C.C. ile babası Cumaali C. (42) arasında iddiaya göre bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.C., eline geçirdiği bıçağı babasını göğsünden, boynundan ve sırtından bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Cumaali C.'nin kalbine isabet eden bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. C.C. suç aleti ile olay yerinde gözaltına alınırken, Cumaali C.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de babasını bıçaklayarak öldüren kıza 10 yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de babasını bıçaklayarak öldüren kıza 10 yıl hapis cezası - Son Dakika
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