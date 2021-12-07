Kayseri'de babasının kullandığı tırın altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde babasının kullandığı tırın altında kalan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Palas Mahallesi'nde meydana gelen kazada, hayvan yemi yüklü tırla geri manevra yapan Nazif Taşdemir, bu sırada tırın arkasında oynayan 4 yaşındaki oğlu Derviş'i ezdi.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yapılan kontrolde çocuğun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi, kaza yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü.
Kaynak: AA
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