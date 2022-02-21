Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazır Mahallesi'ndeki bir bağ evinden 50 kilogram inşaat demiri ve 20 metre bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık şüphelilerinin O.D, E.A. ve F.T. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.