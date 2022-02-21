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Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı

21.02.2022 13:27
Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı

Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazır Mahallesi'ndeki bir bağ evinden 50 kilogram inşaat demiri ve 20 metre bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık şüphelilerinin O.D, E.A. ve F.T. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı
Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı
Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı

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Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kayseri, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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