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Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 6 zanlı yakalandı

02.02.2022 12:42
Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 6 zanlı yakalandı

Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Mollahacı Mahallesi'nde bir bağ evinden hırsızlık yapan şüphelilerin kiralık araç kullandığını belirledi.

Aracı kiralayan Y.T. ile olaya karıştığı tespit edilen D.Ü, İ.D.Y, K.İ, M.U. ve İ.E, çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlıların evden 11 bin lira para, 3 halı, 4 tıraş makinası, 2 bakır kazan, 2 bakır leğen, elektrikli semaver, elektrikli terazi, dürbün, dijital fotoğraf makinesi, 20 litre zeytinyağı, 30 kilogram bulgur, 5 kilogram pirinç ve 40 kilogram fasulye çaldığı tespit edildi.

Şüphelilerin, çaldıkları 20 litre zeytinyağını yolda karşılaştıkları bir tanıdıklarına hediye ettiklerini öne sürdüğü öğrenildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi'nden sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kocasinan, Tragger, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 6 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
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