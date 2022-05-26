Bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Akçatepe Mahallesi'ndeki bir bağ evinden buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın, elektrikli süpürge ve 400 kilogram inşaat demiri çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde, olay yerine bir araçla geldikleri tespit edilen zanlıların A.İ, Y.K. ve S.B. oldukları tespit edildi.

Jandarma, Buğdaylı Mahallesi'ndeki farklı ikametlere düzenlenen operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.