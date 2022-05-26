Bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

26.05.2022 14:02

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Akçatepe Mahallesi'ndeki bir bağ evinden buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın, elektrikli süpürge ve 400 kilogram inşaat demiri çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde, olay yerine bir araçla geldikleri tespit edilen zanlıların A.İ, Y.K. ve S.B. oldukları tespit edildi.

Jandarma, Buğdaylı Mahallesi'ndeki farklı ikametlere düzenlenen operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

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Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı - Son Dakika


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