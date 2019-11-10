Son Dakika Haberleri: Kayseri'de bağ evine uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Kayseri'de bağ evine uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de bağ evine uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

KAYSERİ'de, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de bağ evine uyuşturucu operasyonu, System.String[]

KAYSERİ'de, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarını yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin, Melikgazi ilçesindeki Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bağ evinde bulunduğunu belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, evde bulunan 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 117 gram kubar esrar, 22 gram metamfetamin, 2 yeşil reçeteye tabi ilaç ve 2 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinde, uyuşturucu madde satmadıklarını sadece kullandıklarını belirten 11 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis memurunun üzerine atlayan kedi sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Cami inşaatında çalışan işçiyi öldüren katilden kan donduran ifade: Ölmesi gerekiyordu Para karşılığında öğrencilerin devamsızlıklarını silen kişi tutuklandı Romanlar 'Güzel Parti'yi kuruyor: 5.5 milyon oyumuz var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 23:54:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de bağ evine uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]