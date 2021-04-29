Kayseri'de bağ evleri ve yazlıklardan kiralık araçlarla hırsızlık yapan zanlılar yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de bağ evleri ve yazlıklardan kiraladıkları araçlarla hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinin Barsama ve Güneşli mahallerindeki yazlık ve bağ evlerinden televizyon, av tüfeği, matkap, çapa motoru ve bakır leğen gibi malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede ve araştırmada şüphelilerin kiralık araçlarla gittikleri 6 evden hırsızlık yaptıklarını tespit etti.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler E.K. E.A. ve A.K, operasyonla yakalandı.