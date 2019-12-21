Kayseri'de bağevi hırsızları yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de bağevi hırsızları yakalandı

6 saat önce

Kayseri'de bağevinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de bağevi hırsızları yakalandı, System.String[]

Kayseri'de bağevinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Taşhan Mahallesi'nde bir bağevinden 2 motorlu testere, kaynak makinesi, spiral makinesi, mutfak alet ve gereçleri, mikrodalga fırın ve su tesisatında kullanılan malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada çalınan malzemeler ele geçirildi, T.B. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi'nden sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:34 Kaynak: AA
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