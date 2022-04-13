Kayseri'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi

13.04.2022 12:39
Kayseri'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi

Kayseri Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele - Ben Olsaydım" çalıştayı başladı.

Kayseri Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele - Ben Olsaydım" çalıştayı başladı.

Vali Şehmus Günaydın, Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki çalıştayın açılışında, bağımlılık konusunun toplumun tamamını yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Bağımlılığın çeşitlendiğine dikkati çeken Günaydın, "Birçok kurumumuz bu konuyla ilgili çalıştı, çalışıyor ve çalışmaya da devam edecek. Ama ne yazık ki bir özeleştiri yapmak gerekirse gerek sivil toplum örgütleri gerek kamu kurumlarının yaptığı çalışmalarda istenilen sonuçlar alınmadı. Bu süreç çok dinamik bir süreç, sürekli değişkenlik gösteriyor. Bizim de bu değişen koşul ve şartlara göre mücadele yöntemleri geliştirmemiz lazım." diye konuştu.

Çalıştayların bağımlılıkla mücadelede yeni yöntemlerin belirlenmesine yol göstereceğini, bu konuda her bireye görev düştüğünü belirten Günaydın, şunları kaydetti:

"Hiç kimse 'bu benden uzaktadır, bana gelmez' demesin. Hepimizin kapısına gelebilir, hepimiz bunu yaşayabiliriz. Biz bu konuda bir metot geliştireceksek aileleri dinlemek zorundayız. Çünkü bu konuda bu olayı yakından yaşayan, sıkıntıları en derin şekilde yaşayan ailelerdir. Biz bu aileleri dinlediğimiz zaman yol ve yöntem bulma konusunda önemli mesafeler katetmiş olacağız. Ayrıca tedavi sonrasında ailelere yönelik yapılacak çalışmalar çok önemlidir. Sürekli takip gerektiren bir iş."

Günaydın, çocuklardaki akıllı telefon ve tablet kullanımının da bağımlılık aşamasında olduğunu, bunun önüne geçilebilmesi için anne ve babalara büyük görev düştüğünü sözlerine ekledi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ise tütün, alkol, madde kullanımının yanı sıra kumar ve teknoloji gibi davranış bağımlılıklarının kişileri toplumdan kopardığını, ruh ve beden sağlığını bozduğunu, özellikle gençleri etkileyerek geleceği tehdit ettiğini belirtti.

Benli, gelecek için bağımlılıkla topyekun ve çok yönlü mücadele edilmesi çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akif Asdemir, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıptop, Uyuşturucu Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER) Başkanı İbrahim Uzunköprü, bağımlılıkla mücadele konulu sunum yaptı.

Çalıştay yarın sona erecek.

Kayseri'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi
Kayseri'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi
Kayseri'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi
Kayseri'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi

YORUMLAR
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Başkan Palancıoğlu: 'Toplum değerlerine önem veren çalışmaları destekliyoruz' Başkan Palancıoğlu: 'Toplum değerlerine önem veren çalışmaları destekliyoruz'

İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri, Kongre, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi - Son Dakika


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