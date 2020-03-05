Kayseri'de baharatçı dükkanlarında kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi - Son Dakika

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Kayseri'de baharatçı dükkanlarında kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi
6 saat önce
Kayseri'de baharatçı dükkanlarında cinsel uyarıcı hap sattığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:24 Kaynak: AA
Kayseri'de baharatçı dükkanlarında cinsel uyarıcı hap sattığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki baharatçı dükkanında, yurt dışından kaçak yolla getirilen cinsel uyarıcı hap satıldığını belirledi.
M.H. ve D.S'nin iş yerlerine düzenlenen operasyonda 20 bin cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.
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