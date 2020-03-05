Kayseri'de baharatçı dükkanlarında kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de baharatçı dükkanlarında kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de baharatçı dükkanlarında kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

6 saat önce

Kayseri'de baharatçı dükkanlarında cinsel uyarıcı hap sattığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

Kayseri'de baharatçı dükkanlarında kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi, System.String[]

Kayseri'de baharatçı dükkanlarında cinsel uyarıcı hap sattığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki baharatçı dükkanında, yurt dışından kaçak yolla getirilen cinsel uyarıcı hap satıldığını belirledi.

M.H. ve D.S'nin iş yerlerine düzenlenen operasyonda 20 bin cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:24 Kaynak: AA
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