Kayseri'de baharın müjdecisi çiğdem ve anemonlar çiçek açtı - Son Dakika
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Kayseri'de baharın müjdecisi çiğdem ve anemonlar çiçek açtı

01.04.2022 16:27
Kayseri'de baharın müjdecisi çiğdem ve anemonlar çiçek açtı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde baharın müjdecisi sarı çiğdem ile beyaz ve mavi anemonlar çiçek açtı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde baharın müjdecisi sarı çiğdem ile beyaz ve mavi anemonlar çiçek açtı.

Adana'ya sınır olan Yahyalı ilçesinde karların erimesiyle bahar yüzünü göstermeye başladı.

İlçenin kırsal kesimlerinde genellikle çalıların altında görülen sarı çiğdemler ile beyaz ve mavi anemonlar adeta uyanan doğanın renkli yüzünü gösteriyor.

Kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan mavi anemonlar ile çiğdemler güzel bir görüntü sunuyor.

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Yahyalı, Kayseri, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de baharın müjdecisi çiğdem ve anemonlar çiçek açtı - Son Dakika


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