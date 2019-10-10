Kayseri'de bahçelerden elma hırsızlığı şüphelisi yakalandı

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde veteriner kliniğinden bin 900 TL, bahçelerden de 600 kilo elma çaldığı belirlenen İ.A., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yeşilhisar Ova Çiftlik Mahallesinde, 2 gün önce veteriner T.S.Ç.'ye ait iş yerine giren kişi ya da kişiler tarafından bin 900 TL çalındı. Veteriner T.S.Ç.'nin ihbarı sonrası çalışma başlatan jandarma ekipleri, hırsızlık olayını İ.A.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. İ.A. jandarma tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İ.A.'nın yapılan sorgusunda, Ova Çiftlik Mahallesinde A.A.'ya ait evden bin 500 TL para, H.A.'nın bahçesinden 150 kilo elma, M.A.'nın bahçesinden 450 kilo elma ve M.G.'nin otomobilinden 1 adet cep telefonu çaldığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ele geçirilen bir miktar para, elma ve telefon ise sahiplerine teslim edildi.