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Kayseri'de bakır eşya çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de bakır eşya çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

08.02.2022 15:24
Kayseri'de bakır eşya çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gönenkent Mahallesi'ndeki bir apartman deposundan 4'er adet bakır leğen, kazan ve tencere çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık zanlıları K.S. ve M.Ö, ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Hırsızlık, Hisarcık, Kayseri, İncesu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de bakır eşya çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de bakır eşya çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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