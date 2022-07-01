Kayseri'de balık av sezonu başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de balık av sezonu başladı

01.07.2022 16:48
Kayseri'de balık av sezonu başladı

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı av merkezlerinden Kayseri'de balıkçılar, yeni av sezonuna düzenlenen törenle başladı.

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı av merkezlerinden Kayseri'de balıkçılar, yeni av sezonuna düzenlenen törenle başladı.

Yamula Barajı Gölü Kuşçu Marina'daki törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'de 1 Nisan'da başlayan av yasağının bugün sona erdiği, balıkçıların ilk ağlarını suyla buluşturduğunu söyledi.

Denizlerdeki egemenlik ve bağımsızlığın sembolü olan Kabotaj Bayramı coşkusunun da yaşandığını belirten Şahin, "Yamula Barajı, Türk somonu üretiminin yanında sazan, sudak ve gümüş balığı açısından da çok önemli bir kaynak. Balıkçılıkla uğraşan hemşehrilerimizin gayretleriyle ilimizde bu faaliyetler yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Dolayısıyla birçok ailemiz de balıkçılıktan ekmek yiyor. Ancak bu kaynağın sürdürülebilmesi için burada faaliyet gösteren balıkçılarımızdan, halkımızdan kurallara uygun avlanılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yamula Barajı'nda "Koca Sinan" ve "Hunat Hatun" isimli su ürünleri kontrol tekneleri ile sürekli denetim yaptıklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu denetimlerde balıkçı ve balıkçı teknelerinin ruhsat kontrolleri, av araçlarının göz açıklığı ölçüsü, avlanan balıkların en küçük av boyu, av araçlarının yapısal özellikleri ile kullanma yöntemleri kontrol edilmektedir. Su ürünleri kontrol hizmeti zor ve çok pahalıdır, bu yıl uygulamaya koyduğumuz av araçlarının markalanması ile av araçları ve diğer av ekipmanlarının sürekli ölçülmesi, standartlara uyup uymadıklarının belirlenmesi yönünde harcanan çaba ve masraf daha az olacaktır. Marka takılan av aracı, bizden vize almış ve avcılıkta kullanılmasına izin verilmiş demektir. Marka sayesinde gölde yasa dışı olarak kullanılıp kullanılmadığı konusunda bilgi verecek, balıkçılar arasında oto kontrol, işbirliği ve bilinçli avcılık yapılabilecektir. Halkımızdan ricamız bu ağların bir sahibi olduğu ve bizim kontrolümüzde göle bırakıldığı bilinci ile ağlara zarar vermemeleridir."

Konuşmanın ardından Şahin ve balıkçılar, sezonun ilk ağını tekneden Yamula Barajı Gölü'ne serdi.

YORUMLAR
500
Avrupa'nın en yüksekte biten VK Yarışı Erciyes'te koşuldu Avrupa'nın en yüksekte biten VK Yarışı Erciyes'te koşuldu Eğirdir Gölü'nün su seviyesi 12 santimetre daha düştü Eğirdir Gölü'nün su seviyesi 12 santimetre daha düştü
Kaynak: AA

Yamula Barajı, Türkiye, Kayseri, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de balık av sezonu başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:52 ABD'li gazeteci zirve sonrası dikkat çeken yorumda bulundu: Joe Biden ve Boris Johnson'dan daha fazla soru soruldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
16:39 Hull City, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaptı! Vatandaşlar beğeni rekoru kırdı
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
16:28 Sel sonrası yaptığı açıklama tepki çeken Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
16:17 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı
15:40 Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak
15:38 Devlerin aşkı vuslata erdi! Cedi Osman-Ebru Şahin çifti bu akşam evleniyor
15:27 Bir Meksika geleneği: Yavru timsahla evlenen belediye başkanı, timsahın duvağını kaldırıp alnından öptü
15:16 "Eyüpspor'a gidecek" denilen Kazımcan Karataş, resmen Galatasaray'da!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 17:10:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de balık av sezonu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement