Kayseri'de balık tutarken takılan oltasını kurtarmak için gölete giren kişi boğuldu - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi ekipleri sevk edildi.

Oltasını kurtarmak için girdiği gölette bir süre sonra gözden kaybolan Kılıç'ın boğulduğunu düşünen çevredeki vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Beytullah Kılıç (30), Talas ilçesindeki Zincidere Göleti'nde balık tuttuğu sırada oltası takıldı.

Kayseri 'de balık tutarken oltasının takılması üzerine gölete giren kişi boğuldu.

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