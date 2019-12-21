Kayseri'de balkonda sıva yaparken 2. kattan düşen işçi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de balkonda sıva yaparken 2. kattan düşen işçi yaralandı

6 saat önce

Kayseri'de inşaat işçisi, 2. kattaki balkonda sıva yaparken yaslandığı demir korkuluğun kırılması sonucunda beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Kayseri'de balkonda sıva yaparken 2. kattan düşen işçi yaralandı, System.String[]

Kayseri'de inşaat işçisi, 2. kattaki balkonda sıva yaparken yaslandığı demir korkuluğun kırılması sonucunda beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Bekir İncekeçeci (59), merkez Kocasinan ilçesi Salih Avgun Paşa Caddesi'nde bir apartmanın 2. katındaki balkonda sıva yaparken yaslandığı demir korkuluğun kırılması sonucunda beton zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan İncekeçeci'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

İncekeçeci'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kocasinan, Kayseri, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:58 Kaynak: AA
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