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Kayseri'de balkondan düşen 9 yaşındaki Mustafa öldü

1 saat önce

KAYSERİ'de, 6'ncı kattaki evlerinin balkonundan düşen Mustafa Kaya (9), yaşamını yitirdi.

Kayseri'de balkondan düşen 9 yaşındaki Mustafa öldü, System.String[]
KAYSERİ'de, 6'ncı kattaki evlerinin balkonundan düşen Mustafa Kaya (9), yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki 7 katlı Mehtap Apartmanı'nda meydana geldi. Elif- Mehmet Kaya çiftinin 3 çocuklarından en küçüğü olan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Kaya, 6'ncı kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybederek düştü. Oğullarının çığlıklarını duyan anne ve babası, balkona koştu. Mustafa Kaya'yı yerde hareketsiz yatarken gören çift, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Kaya, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Kaya'nın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Aile Mustafa Kaya'nın cenazesini, Hunat Camii'ne götürdü. Cenazeye, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da katıldı. Cenazede Mehmet Kaya, oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Acılı babayı yakınları teselli etmeye çalıştı. Mustafa Kaya'nın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:47 Kaynak: DHA
Barbaros Mahallesi, Mehmet Kaya, Kocasinan, Kayseri, Güncel
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