Son Dakika Haberleri: KAYSERİ'DE BALKONDAN DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ
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KAYSERİ'DE BALKONDAN DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ

1 saat önce

KAYSERİ'de, 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Kaya (9), 6'ncı kattaki evlerinin balkonundan düşerek, yaşamını yitirdi.

KAYSERİ'de, 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Kaya (9), 6'ncı kattaki evlerinin balkonundan düşerek, yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece saat 21.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan 7 katlı Mehtap apartmanında meydana geldi. Elif- Mehmet Kaya çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Kaya, 6'ncı kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Anne ve babasının odada bulunduğu sırada düşerek ağır yaralanan Mustafa Kaya, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Mustafa Kaya, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
TOPRAĞA VERİLDİ
Kaya'nın cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Hunat Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde baba Mehmet Kaya, oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Acılı babayı yakınları teselli etmeye çalıştı. Cenazeye, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da katıldı. Mustafa Kaya'nın cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
KAYSERİ'DE BALKONDAN DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:27 Kaynak: DHA
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