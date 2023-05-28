Balkondan düşerek ölen anne ve iki çocuğu yan yana defnedildi - Son Dakika
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Balkondan düşerek ölen anne ve iki çocuğu yan yana defnedildi

28.05.2023 15:20

Kayseri'de 13. kattaki evlerinin balkonundan düşmek üzere olan oğlunu, kucağındaki kızı ile kurtarmak isteyen kadın aşağı düştü. Anne, çocuklarıyla birlikte aşağı düşerek hayatını kaybetti. Bugün düzenlenen cenaze töreninde evlatlarını ve karısını kaybeden şahıs ise ayakta durmakta güçlük çekti.

Kayseri'de dün, 13. kattaki evlerinin balkonundan düşmek üzere olan oğlunu, kucağında kızı bulunduğu sırada kurtarmak isteyen anne ile 2 çocuğu düşüp hayatını kaybetti. Anne N.D. (29) ile oğlu H.D. (8) ve kızı Z.D. (5) için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Kayseri'de balkondan düşerek ölen anne ve iki çocuğunun cenazeleri defnedildi

YAKINLARI KAHROLDU

Hulusi Akar Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından anne ve iki çocuğu, Kayseri Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, çocukların babası ile yakınları ve akrabaları katıldı. Karısını ve 2 çocuğunu kaybeden babanın zor anlar yaşadığı görüldü.

Kayseri'de balkondan düşerek ölen anne ve iki çocuğunun cenazeleri defnedildi
Kayseri'de balkondan düşerek ölen anne ve iki çocuğunun cenazeleri defnedildi
Kayseri'de balkondan düşerek ölen anne ve iki çocuğunun cenazeleri defnedildi
Kaynak: AA
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Esentepe, Kayseri, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Balkondan düşerek ölen anne ve iki çocuğu yan yana defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balkondan düşerek ölen anne ve iki çocuğu yan yana defnedildi - Son Dakika
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