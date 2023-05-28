Balkondan düşerek ölen anne ve iki çocuğu yan yana defnedildi

Erdoğan'ı tebrik eden İnce, muhalefete de bir öneride bulundu

Kayseri'de dün, 13. kattaki evlerinin balkonundan düşmek üzere olan oğlunu, kucağında kızı bulunduğu sırada kurtarmak isteyen anne ile 2 çocuğu düşüp hayatını kaybetti. Anne N.D. (29) ile oğlu H.D. (8) ve kızı Z.D. (5) için bugün cenaze töreni düzenlendi.

YAKINLARI KAHROLDU

Hulusi Akar Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından anne ve iki çocuğu, Kayseri Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, çocukların babası ile yakınları ve akrabaları katıldı. Karısını ve 2 çocuğunu kaybeden babanın zor anlar yaşadığı görüldü.