Kayseri'de balkondan düşerek ölen kadının kocasının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Kayseri'nin İncesu ilçesinde balkondan düşerek öldüğü iddia edilen kadının eşinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada olayda hayatına kaybeden G.S'nin yakınları, sanık M.S. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanının bilirkişi raporunu okumasının ardından duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten adam öldürme suçundan" cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.S, suçlamaları kabul etmeyerek, olay günü telefonuna SMS gelen eşinin mesajı okuduktan sonra bir anda yanından kaçarak kendisini balkondan attığını iddia etti.

Suçsuz yere bir yıldır cezaevinde kaldığını savunan ve beraatını talep eden M.S, "Eşim o gün telefonuna gelen mesajı okuyunca ürktü ve yanımızdan kaçarak balkondan atladı. Buna iki çocuğum da şahit. Çocuklarım olayın her anına şahit. Bir yıldır hayatım mahvoldu. Çocuklarımdan ayrı düştüm. Kızlarının ayıbını örtmek için bana iftira atıyorlar. Bir yıldır suçsuz, günahsız cezaevindeyim. ya bugün beni idam edin ya da çocuklarıma kavuşturun. Allah rızası için adalet istiyorum." dedi.

Sanık avukatları da bilirkişi raporunun müvekkillerinin eşinin ölümünde dahli olmadığını ispatlar yönde olduğunu belirterek, M.S'sinin beraatını ve tutuksuz yargılanmasını istedi.

Müşteki avukatları da G.S'nin olay günü ilçe hastanesinde kısıtlı imkanlarla otopsisinin yapıldığını, bu nedenle mezarının açılarak Ankara Adli Tıp Kurumunda yeniden otopsisinin yapılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Heyetin kararının ardından sanık M.S, duruşma salonunda sinir krizi geçirince kolluk güçleri tarafından güçlükle salondan çıkarıldı.

Olay

İddiaya göre, 6 Temmuz 2020'de, İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi TOKİ konutlarında 3'üncü katta bulunan evinin balkonundan düşen G.S, hayatını kaybetmiş, olayın ardından eşi M.S. cinayet şüphelisi olarak tutuklanmıştı.