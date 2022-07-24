Alınan bilgiye göre, şüpheli A.Ö, merkez Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Selim Sokak'taki iki katlı binanın üst katında ikamet eden husumetlisi A.G'nin evinin balkonuna, alt katın pencere korkuluğundan tırmanarak çıktı.

Kaynak: AA

Yenişehir, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de balkondan eve giren kişi, husumetlisini silahla yaraladı - Son Dakika

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