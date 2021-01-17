Kayseri'de baltalı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de baltalı kavga: 1 yaralı

17.01.2021 22:37

Kayseri'de baltalı kavga: 1 yaralı -Baltayla saldırdıkları otomobilin sürücüsünü bacağından yaraladılar Kayseri'de kimliği belirsiz şahıslar, balta ile saldırdıkları otomobil sürücüsünü bacağından yaraladı.

Kayseri'de baltalı kavga: 1 yaralı

-Baltayla saldırdıkları otomobilin sürücüsünü bacağından yaraladılar

KAYSERİ - Kayseri'de kimliği belirsiz şahıslar, balta ile saldırdıkları otomobil sürücüsünü bacağından yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı Cem Sultan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi veya kişiler 38 AED 943 plakalı otomobile ellerinde baltalar ile saldırdıktan sonra kaçtı. Meydana gelen olayda otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü B.K.'de bacağına aldığı balta darbesi ile yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de baltalı kavga: 1 yaralı
Kayseri'de baltalı kavga: 1 yaralı
Kayseri'de baltalı kavga: 1 yaralı
Kayseri'de baltalı kavga: 1 yaralı

Otomobil, Kayseri, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de baltalı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


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