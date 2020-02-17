Kayseri'de banyodan sızan su yüzünden cinayet işleyen sanığa 15 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Kayseri'de banyodan sızan su yüzünden cinayet işleyen sanığa 15 yıl hapis cezası

7 saat önce

Kayseri'de banyodan alt kata sızan su yüzünden tartıştığı kişiyi öldüren sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de banyodan sızan su yüzünden cinayet işleyen sanığa 15 yıl hapis cezası, System.String[]

Kayseri'de banyodan alt kata sızan su yüzünden tartıştığı kişiyi öldüren sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Serkan Karakaya, tutuksuz sanık Ali Kuşoğlu, sanık Karakaya'nın müşteki eşi Ayşe Karakaya ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanık Karakaya'nın, "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını, sanık Kuşoğlu'nun ise "basit yaralama" suçundan beraatini istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık Karakaya, pişman olduğunu belirtti.

Kuşoğlu ise kendisine yönelik eyleminden dolayı Karakaya'dan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Müşteki Karakaya da sanık Kuşoğlu'ndan şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Karakaya'ya, "kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 1 yıl 8 ay hapis ile 1500 lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Sanık Kuşoğlu'na, sanık Serkan ile müşteki eşi Ayşe Karakaya'ya yönelik "basit yaralama" suçlarından toplam 2 bin 780 lira adli para cezası veren heyet, 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan ise 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezası vererek hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.

Olay

Anayurt Mevlana Mahallesi Bilginler Caddesi 31. Sokak'taki bir apartmanda, 23 Şubat 2019'da, iki aile arasında banyodan sızan su nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, olay sırasında Serkan Karakaya (38), apartmanın otoparkında, alt kat komşusunun amcası Veysel Kuşoğlu'na (48) ateş etmişti.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Veysel Kuşoğlu, hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından zanlılar Serkan Karakaya ve alt kat komşusu Ali Kuşoğlu gözaltına alınmış, Karakaya tutuklanırken, Kuşoğlu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Karakaya, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:42 Kaynak: AA
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