Kayseri'de baraj gölüne giren kişi kayboldu - Son Dakika

Arkadaşını kurtarmaya çalışırken fenalaşan Utan ise hastanede tedavi altına alındı.

Ekiplerin Beyit'i bulmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Serinlemek için göle giren Beyit, bir süre sonra gözden kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Beyit ve Mustafa Utan, Hırkaköy Mahallesi'nde baraj gölü kıyısına gitti.

Kayseri 'nin merkez Kocasinan ilçesindeki Yamula Baraj Gölü'nde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak

Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti

65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü

Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım

Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu