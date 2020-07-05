Kayseri'de baraj gölüne giren kişi kayboldu - Son Dakika

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki Yamula Baraj Gölü'nde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Beyit ve Mustafa Utan, Hırkaköy Mahallesi'nde baraj gölü kıyısına gitti.
Serinlemek için göle giren Beyit, bir süre sonra gözden kayboldu.
Baraj gölüne girerek arkadaşını kurtarmaya çalışan Utan, sonuç alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin Beyit'i bulmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.
Arkadaşını kurtarmaya çalışırken fenalaşan Utan ise hastanede tedavi altına alındı.