Baraj suyu çekilince, eski mezarlıktaki kafatası ve kemikler ortaya saçıldı - Son Dakika

Baraj suyu çekilince, eski mezarlıktaki kafatası ve kemikler ortaya saçıldı

07.02.2021 09:14

Kayseri'de 2003 yılında yapılan baraj nedeniyle bir mahallenin yeri taşındı. Barajdaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle eski mahalledeki mezarlık ve evler ortaya çıktı. Bir mahalleli kafatası ve kemiklerin ortaya saçılması nedeniyle vicdan azabı duyduğunu söylerken, hepsi toplanıp yeni mezarlığa götürüldü.

Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan Mahallesi, 2003 yılında yapılan Yamula Barajı projesi kapsamında 6 kilometre uzaklıktaki alana taşındı. Evleri yüksek kesimde olan bazı vatandaşlar ise mahallede yaşamlarını sürdürmeye devam etti. Mahallenin taşınan bölgesi ise barajın devreye girmesiyle birlikte sular altında kaldı.

Baraj suyu çekilince, eski mezarlıktaki kafatası ve kemikler ortaya saçıldı

KAFATASI VE KEMİKLER ÇIKTI

Son dönemde yağışların az olması nedeniyle Yamula Barajı'nda sular çekildi. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte eski Taşhan Mahallesi'nin mezarlık ve evleri ortaya çıktı. Mezarlıkta insanlara ait kafatası ve kemikler de ortaya çıkarken, bunlar belediyeye görevlileri tarafından toplanıp, yeni mahalledeki mezarlığa gömüldü.

Baraj suyu çekilince, eski mezarlıktaki kafatası ve kemikler ortaya saçıldı

15 KİŞİ BURADA YAŞIYOR

Mahallede yaşayan Abdullah Özdemir (66), "Eski Taşhan Mahallesi 2003 yılında Yamula Barajı nedeniyle su altında kaldı. Sonrasında köyümüz istimlak edildi. Mahallemiz yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki başka bir bölgeye taşındı. Burada yaşayan vatandaşların çoğu oraya taşındı. Yeri olmayanlar ise, yaklaşık 15 kişi burada ikamet ediyor. Buradaki evlerin çoğu sular altında kaldı" diye konuştu.

Baraj suyu çekilince, eski mezarlıktaki kafatası ve kemikler ortaya saçıldı

"YARIN BEN DE ONLAR GİBİ OLACAĞIM"

Suların çekilmesi nedeniyle mezarların ortaya çıktığını kaydeden Özdemir, "Son dönemde yağışların az olması burayı çok etkiledi. Sular altında kalan mahallemizin hemen hemen yarısı ortaya çıktı. Sular çekilince buradaki mezarlar ve evler görünür oldu. Sular çekildiğinde mezarlıkta iskeletler çıktı. Benim ihbarımla gelen yetkililer kemikleri yeni mahallenin mezarlığına götürdüler. Şimdi su çekildikçe yine çıkmaya devam ediyor. Ben burada vatandaş olarak vicdan azabı çekiyorum. Yarın bende onlar gibi olacağım. Vicdan azabından dolayı söylüyorum. Gelip, götürüyorlar. Orası çok eski bir mezarlık" ifadelerini kullandı.

İşte barajdan görüntüler:


Baraj suyu çekilince, eski mezarlıktaki kafatası ve kemikler ortaya saçıldı
Baraj suyu çekilince, eski mezarlıktaki kafatası ve kemikler ortaya saçıldı
Baraj suyu çekilince, eski mezarlıktaki kafatası ve kemikler ortaya saçıldı
Baraj suyu çekilince, eski mezarlıktaki kafatası ve kemikler ortaya saçıldı
Baraj suyu çekilince, eski mezarlıktaki kafatası ve kemikler ortaya saçıldı

Abdullah Özdemir, Yamula Barajı, Kocasinan, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Baraj suyu çekilince, eski mezarlıktaki kafatası ve kemikler ortaya saçıldı - Son Dakika


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