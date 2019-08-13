Kayseri'de baraja giren Suriyeli genç boğuldu

Kayseri'de baraja giren Suriyeli genç boğulduKAYSERİ'de Yamula Barajı kenarında ailesiyle birlikte piknik yapan Suriyeli Abdülhamit Azizi (21), girdiği barajda boğularak hayatını kaybetti.

Kayseri'de baraja giren Suriyeli genç boğuldu

KAYSERİ'de Yamula Barajı kenarında ailesiyle birlikte piknik yapan Suriyeli Abdülhamit Azizi (21), girdiği barajda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Kocasinan ilçesi Kuşçu Mahallesi'ndeki Yamula Baraj Gölü'nda yaşandı. Baraj kıyısına piknik yapmak için ailesiyle birlikte gelen Abdülhamit Azizi, serinlemek için suya girdi. Azizi bir süre sonra suyun içinde boğularak, hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ailesinin gözyaşı içinde beklediği Abdülhamit, dalgıçlar tarafından gölden çıkarılarak kıyıya getirildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Abdülhamit Azizi'nin cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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