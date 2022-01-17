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Kayseri'de barajlar alarm veriyor - Son Dakika

Kayseri'de barajlar alarm veriyor

17.01.2022 18:31

Kayseri'de barajlar alarm veriyor Kayseri'de 13 farklı barajdaki su doluluk oranları azalma yaşanırken, 2 barajda ise kullanılabilir su miktarı sıfırı buldu.

Kayseri'de barajlar alarm veriyor

KAYSERİ - Kayseri'de 13 farklı barajdaki su doluluk oranları azalma yaşanırken, 2 barajda ise kullanılabilir su miktarı sıfırı buldu.

Kayseri'de farklı ilçelerde bulunan 13 barajdaki sular çekildi. 13 baraj içerisinde sadece Yahyalı ilçesinde bulunan Şeyhli barajında su oranı artarken, diğer 12 barajda da su oranları azaldı. Yamula Barajı ile Tekir Barajı'nda ise kullanılabilir su miktarı sıfırı buldu. 1.1.2021 ile 1.1.2022 tarihleri arasında barajlardaki doluluk oranları şu şekilde:

"Şeyhli Barajı 2021'de yüzde 53, 2022'de ise yüzde 66, Gümüşören Barajı 2021'de yüzde 54, 2022'de ise yüzde 22, Bahçelik Barajı 2021'de yüzde 58, 2022'de yüzde 53, Ağcaşar Barajı 2021'de yüzde 22, 2022'de yüzde 5, Kovalı Barajı 2021'de yüzde 16, 2022'de yüzde 6, Yamula Barajı 2021'de yüzde 20, 2022'de yüzde 1, Sarıoğlan Barajı 2021'de yüzde 12, 2022'de yüzde 0, Akköy Barajı 2021'de yüzde 5, 2022'de yüzde 2, Sarımsaklı Barajı 2021'de yüzde 43, 2022'de yüzde 35, Tekir Barajı 2021'de yüzde 22, 2022'de yüzde 0, Selkapanı Barajı 2021'de yüzde 7, 2022'de yüzde 7, Kayapınar Barajı 2021'de yüzde 38, 2022'de yüzde 13, Çerkezsöğütlü Barajı 2021'de yüzde 29, 2022'de yüzde 16."

Kayseri'de barajlar alarm veriyor
Kayseri'de barajlar alarm veriyor
Kayseri'de barajlar alarm veriyor

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Kayseri, Yahyalı, Baraj, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de barajlar alarm veriyor - Son Dakika


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