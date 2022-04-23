Kayseri'de bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

23.04.2022 21:41
Kayseri'de bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kayseri'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye N.D'nin kullandığı 38 UD 023 plakalı otomobil Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü ve 3 yolcuyu Kayseri Şehir Hastanesi ve Kayseri Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bir süre kontrollü bir sağlanan trafik kaza yapan aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kocasinan, Kayseri, Ud, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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