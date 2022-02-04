Üye Girişi
Kayseri'de başarılı 20 öğrenciye 109 bin lira ödül verildi - Son Dakika

Kayseri'de başarılı 20 öğrenciye 109 bin lira ödül verildi

04.02.2022 17:54
Kayseri'de başarılı 20 öğrenciye 109 bin lira ödül verildi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yardım vakfı, başarılı 20 öğrenciyi 109 bin lira ile ödüllendirdi.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yardım vakfı, başarılı 20 öğrenciyi 109 bin lira ile ödüllendirdi.

Hacılar Belediyesinden yapılan açılamaya göre, Hacılar Kültür Dayanışma ve Yardım Vakfından burs alarak başarı gösteren öğrenciler için Keklik Tepesi Sosyal Tesisleri'nde ödül töreni düzenlendi.

Törene Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Kültür Dayanışma ve Yardım Vakfı Başkanı Ahmet Herdem, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, İncesu OSB Başkanı Ali Baktır, hayırsever işadamları, belediye meclisi üyeleri, öğrenciler, aileler ve okul müdürleri katıldı.

Vakıf Başkanı Ahmet Herdem, vakfın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi vererek, "2021-2022 yılında toplam 952 öğrenciye 7 aylık burs verildi. Daha önceki yıllarda Hacılar'daki ihtiyaç sahiplerine öğrenci burslarının yanı sıra nakdi ve ayni yardımlar da yapılmaktaydı. Son 7 yıldır vakfımız tamamen eğitim öğretim için öğrenci burslarına yöneldi." ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'da ödül alan öğrencileri tebrik ederek "İnşallah bu sayı artarak devam eder. Çok şükür ödül alan öğrencilerimizden Türkiye üçüncüsü var. İlk 15 binde öğrencilerimiz bulunmakta, bizler de öğrencileri maddi olarak ödüllendirmek istedik. Bu bağlamda vakfımıza teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Türkiye genelinde geçen yılki üniversite sınavında ilk 15 bine giren 20 öğrenciye toplam 109 bin lira para ödülü verildi.

YORUMLAR
500

Bilal Özdoğan, Hisarcık, Hacılar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de başarılı 20 öğrenciye 109 bin lira ödül verildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:38 Görevliler çok şaşkın! Pentagon'da güvenlikli bölgeye giren tavuk kıskıvrak yakalandı
17:36 Taraftarın paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e açtı ağzını yumdu gözünü
17:17 Beşiktaş'ın yıldızı Aslan oluyor! Galatasaray Cyle Larin'i kadrosuna katmak istiyor
17:09 Kamu işçisine yüzde 2,5'luk ek zam verildi
17:08 Ekrem İmamoğlu: O liyakatsiz şahsiyet bakan yardımcılığı yapsın, ahlaksızlığa adım atmasın
16:39 Başarılı oyuncu Gürgen Öz, elektrik faturasını "Öp beni, yut beni" remiksiyle sosyal medyada paylaştı
16:39 Ozan Tufan dün geldi, bugün İsmail Kartal'ın kapısını çaldı!
16:35 Tek tek hesapladılar! İşte 2021'deki alım düzeyine ulaşmak için ödenmesi gereken asgari ücret
15:23 Bebeğine işkence yaptığı öne sürülen annenin davasında karar
16:24 Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya artık küme düşmeme mücadelesi verecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 18:00:45. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de başarılı 20 öğrenciye 109 bin lira ödül verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement