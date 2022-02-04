Kayseri'de başarılı 20 öğrenciye 109 bin lira ödül verildi - Son Dakika

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yardım vakfı, başarılı 20 öğrenciyi 109 bin lira ile ödüllendirdi.

Hacılar Belediyesinden yapılan açılamaya göre, Hacılar Kültür Dayanışma ve Yardım Vakfından burs alarak başarı gösteren öğrenciler için Keklik Tepesi Sosyal Tesisleri'nde ödül töreni düzenlendi.

Törene Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Kültür Dayanışma ve Yardım Vakfı Başkanı Ahmet Herdem, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, İncesu OSB Başkanı Ali Baktır, hayırsever işadamları, belediye meclisi üyeleri, öğrenciler, aileler ve okul müdürleri katıldı.

Vakıf Başkanı Ahmet Herdem, vakfın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi vererek, "2021-2022 yılında toplam 952 öğrenciye 7 aylık burs verildi. Daha önceki yıllarda Hacılar'daki ihtiyaç sahiplerine öğrenci burslarının yanı sıra nakdi ve ayni yardımlar da yapılmaktaydı. Son 7 yıldır vakfımız tamamen eğitim öğretim için öğrenci burslarına yöneldi." ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'da ödül alan öğrencileri tebrik ederek "İnşallah bu sayı artarak devam eder. Çok şükür ödül alan öğrencilerimizden Türkiye üçüncüsü var. İlk 15 binde öğrencilerimiz bulunmakta, bizler de öğrencileri maddi olarak ödüllendirmek istedik. Bu bağlamda vakfımıza teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Türkiye genelinde geçen yılki üniversite sınavında ilk 15 bine giren 20 öğrenciye toplam 109 bin lira para ödülü verildi.