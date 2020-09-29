Kayseri'de basketbol ligleri 15 Kasım'da başlayacak

Kayseri Basketbol İlTemsilcisi Mehmet Sağlam, yerel liglerin 15 Kasım'da başlatılması için planlama yaptıklarını söyledi. Sağlam, "Biz hazırlıklarımızı bu tarihe göre yaptık. Pandeminin seyri ve okul maçlarının oynanıp oynanmayacağı bu süreçte belirleyici olacak" dedi.

Amatör futbol maçları ile ilgili belirsizlik sürerken, salonlardaki durum da henüz netlik kazanmış değil. Kayseri Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Sağlam, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile yaptıkları istişarelerde okul maçlarının öneminin ortaya çıktığını söyledi.

Sağlam, " 2020-2021 Basketbol sezonunda yerel liglerin oynanması hakkında belirsizlikler sürüyor. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile yapılan istişarelerde yerel liglerde oynayan oyuncuların yaş grupları itibari ile okul sporlarında da oynuyor olması sebebiyle okul müsabakalarının oynanıp oynanmayacağı yerel ligler için belirleyici olacak. Sonuç olarak okul müsabakaları oynanırsa yerel liglerde de müsabakalara başlayacağız. Teknik kurullarımız ve hakemlerimiz hazırlıklarını müsabakalara 15 Kasım 2020 tarihinde başlayacak şekilde planladılar. Daha önceki yıllarda 20 Eylül'de başlayan yerel lig müsabakalarımız bu yıl pandemi sebebiyle 15 Kasım'a sarkmış gibi görünüyor. Türkiye Basketbol Federasyonu'na bağlı liglerde ise ilimizi ilgilendiren Kadınlar Süper Ligi seyircisiz olarak 3 Ekim'de başlayacak. Erkekler İkinci Ligi'nde maçların ise Kasım ayı içinde başlaması bekleniyor. Bu maçlarda sezonun ilk yarısı seyircisiz olarak oynanacak. Pandeminin seyrine göre ilerleyen zamanlarda bu kararlarda değişiklikler olabilir" diye konuştu. - KAYSERİ