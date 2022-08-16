Kızını boğazından bıçaklayarak öldüren babaya 'indirim' yapılarak verilen ceza onandı - Son Dakika
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Kızını boğazından bıçaklayarak öldüren babaya 'indirim' yapılarak verilen ceza onandı

16.08.2022 11:51
Kızını boğazından bıçaklayarak öldüren babaya 'indirim' yapılarak verilen ceza onandı

KAYSERİ'de, Basri Karakulak'ın (65), kızı Şahinder Karakulak'ı (40) boğazından bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılandığı davada 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı karar, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

KAYSERİ'de, Basri Karakulak'ın (65), kızı Şahinder Karakulak'ı (40) boğazından bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılandığı davada 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı karar, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Olay, geçen yıl 15 Kasım'da, Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Basri Karakulak, kızı Şahinder Karakulak ile eşini darbettiği iddiasıyla tartıştı. Kavga kısa sürede kavgaya dönüştü, Basri Karakulak, 2 çocuk annesi kızını boğazından bıçaklayıp öldürdü. Karakulak, ardından polisi arayıp, kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine eve gelen ekiplerin gözaltına aldığı Basri Karakulak, tutuklandı.

Basri Karakulak hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 8 Nisan'da görülen davanın karar duruşmasında sanık Basri Karakulak, "Önceki ifademde ne dediysem aynen tekrar ederim. Diyecek başka bir şeyim yoktur. Kanunlara saygılıyım" dedi.Mahkeme heyeti, sanık Basri Karakulak'ı önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında önce 'tahrik' indirimi uygulayıp cezayı 24 yıla ardından 'iyi hal' indirimiyle de 20 yıla düşürüp, tutukluluk halinin devamına hükmetti. İKİ TARAFTAN DA KARARA İTİRAZ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve sanık avukatı, karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bakanlık avukatı, sanık hakkında uygulanan 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimlerinin kaldırılmasını isteyerek, 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı Emre Ayan da müvekkiline verilen cezayı fazla bularak, karara itiraz etti.İSTİNAF ONADI

Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği ifade edildi.


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Kaynak: DHA

Kayseri, kavga, Talas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızını boğazından bıçaklayarak öldüren babaya 'indirim' yapılarak verilen ceza onandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kızını boğazından bıçaklayarak öldüren babaya 'indirim' yapılarak verilen ceza onandı - Son Dakika
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