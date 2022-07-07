Kayseri'de bayram öncesinde helikopterle trafik denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de bayram öncesinde helikopterle trafik denetimi

07.07.2022 15:32

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından bayram öncesinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla helikopterle trafik denetimi yapıldı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından bayram öncesinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla helikopterle trafik denetimi yapıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca bayram öncesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Ekipler, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait sikorsky s-70 tipi helikopter ile Talas İl Jandarma Komutanlığı'ndan havalanarak, Kayseri-Sivas- Bünyan yolu, Kayseri- Sarıoğlan yolu, Kayseri- Akkışla yolu, Pınarbaşı- Şarkışla yolu ve Kayseri- Malatya yolunda trafik denetimi yaptı.

Jandarma trafik timlerince yapılan helikopterle trafik denetiminde, Kurban Bayramı trafik tedbirleri konulu talimat gereğince, karayolunda sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde uygunsuz duraklama, park etmek, motorlu bisiklet, motosikletlerde kask takmadan kullanmak gibi ihlallerin önüne geçildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kurban Bayramı öncesi helikopterli trafik denetimi Kurban Bayramı öncesi helikopterli trafik denetimi Aydın'da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi yapıldı Aydın'da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi yapıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de bayram öncesinde helikopterle trafik denetimi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:38 Galatasaray'ın transfer hamleleri sonrası Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı: Sözünü tut Ali Koç!
15:34 Başarılı oyuncu Nejat İşler, istediği Cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı! Listenin son ismi Selahattin Demirtaş
15:26 Saddam'dan kaçan Kürt asıllı Nadhim Zahawi, İngiltere'de Hazine Bakanı olarak atandı
15:17 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesinde tepki
15:07 Turabi, "Şampiyon yapmak isteyeceği son kişi bendim" dedi, Demet Akalın deliye döndü: İnanılmaz
15:07 Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabına erişim kapatıldı! Taraftarlar ne olduğunu merakla bekliyor
14:40 Fenerbahçe'nin "5 yıldızlı" paylaşımı sonrası Galatasaray harekete geçti: TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır
14:40 Sağlıkçıların eylemini engellemek isteyen polis biber gazından etkilenince, alandaki doktorlar müdahale etti
14:37 İngiltere'de siyasi deprem! 50'ye yakın hükümet görevlisinden sonra istifa zincirine Başbakan Boris Johnson da eklendi
14:12 Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, o dönem yardımcısı olan Selinay Gürgenç ile dünya evine girdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 15:43:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de bayram öncesinde helikopterle trafik denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement