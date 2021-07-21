Kayseri'de bayramlaşma programı - Son Dakika

Program, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, İl Jandarma Komutanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kayseri Şehir Hastanesi ziyaretiyle devam etti.

Daha sonra Kartal Şehitliği ve Asri Mezarlık Polis Şehitliği ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Kayseri Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma etkinliği düzenlendi.

Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, "Beni hiç üzmedin, hakkım helal olsun" diyerek feryat etti