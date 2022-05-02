Kayseri'de bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de bayramlaşma programı düzenlendi

02.05.2022 15:23
Kayseri'de bayramlaşma programı düzenlendi

Kayseri'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Kayseri'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Valiliğince, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Vali Şehmus Günaydın, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve diğer kurumların, ihtiyaç sahipleri için güzel çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Karşılık beklemeden herkes ile bayramlaşmak gerektiğine dikkati çeken Günaydın, bayramın küskünlerin barışması anlamında bir fırsat olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise bayramların birlik, huzur, kardeşlik, dayanışma, dargınların barışması ve Türk bayrağının altında buluşma olduğunu kaydetti.

Büyükkılıç, hemşehrilerinin ve İslam aleminin bayramını tebrik etti.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da dolu dolu geçen ramazanın ardından çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, vatandaşların bayramını kutladı.

İl protokolü, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi ve İl Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret etti.

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Ramazan Bayramı, Türkiye, Yatırım, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika


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