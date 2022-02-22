Kayseri'de 7 baz istasyonundan malzeme çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncesu, Talas, Tomarza, Melikgazi, Yeşilhisar ve Kocasinan ilçelerinde 7 baz istasyonundan çeşitli malzeme çalındığı ihbarı üzerine olayların faili O.D'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de baz istasyonlarından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika