Kayseri'de baz istasyonlarından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de 7 baz istasyonundan malzeme çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncesu, Talas, Tomarza, Melikgazi, Yeşilhisar ve Kocasinan ilçelerinde 7 baz istasyonundan çeşitli malzeme çalındığı ihbarı üzerine olayların faili O.D'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.