Kayseri'de baz istasyonlarından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de baz istasyonlarından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

22.02.2022 16:02
Kayseri'de baz istasyonlarından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Kayseri'de 7 baz istasyonundan malzeme çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Kayseri'de 7 baz istasyonundan malzeme çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncesu, Talas, Tomarza, Melikgazi, Yeşilhisar ve Kocasinan ilçelerinde 7 baz istasyonundan çeşitli malzeme çalındığı ihbarı üzerine olayların faili O.D'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Yeşilhisar, Tomarza, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de baz istasyonlarından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de baz istasyonlarından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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