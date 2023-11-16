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KAYSERİ'de Bebeğini Çöp Konteynerine Attığı İddiasıyla Tutuklanan Kadın Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı - Son Dakika

KAYSERİ'de Bebeğini Çöp Konteynerine Attığı İddiasıyla Tutuklanan Kadın Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı

KAYSERİ\'de Bebeğini Çöp Konteynerine Attığı İddiasıyla Tutuklanan Kadın Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı
16.11.2023 11:13

KAYSERİ'de yeni doğan bebeğini havluya sarıp, çöp konteynerine attığı iddiasıyla tutuklanan Fatma Taş (35) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bebeğin hayatını kaybettiği belirlenen olayda, güvenlik kamerası görüntüleri ve şüphelinin ifadesi delil olarak kullanıldı.

KAYSERİ'de yeni doğan bebeğini havluya sarıp, çöp konteynerine attığı iddiası ile tutuklanan Fatma Taş (35) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde 4 Temmuz'da saat 07.30 sıralarında konteynere çöp atmaya gidenler, havluya sarılmış bebek ile karşılaştı. Bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, yeni doğduğu tespit edilen bebeğin annesini bulmak için çalışma başlattı. 550 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen ekipler, Fatma Taş'ın 15 gün önce bir markete hamile olarak girdiğini, bebeğin konteynerde bulunmasından 1 gün sonra yine aynı markete gittiği ancak karnında şişlik olmadığı ve yanında bebek bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine Taş, şüpheli olarak operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Taş, tutuklandı.

'BİR UMUT NEFES ALMASINI BEKLEDİM'

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Fatma Taş hakkında, 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Taş, iddianamede yer alan ifadesinde, "Kesinlikle bebeğimin sağ doğduğunu düşünmüyorum. Sabah 09.00'dan, akşam 20.00'ye kadar bir umut, bebeğimin nefes almasını bekledim. Hatta emzirebilmek için sütümün gelmesi amacıyla duş aldım. Bebeğime zarar verme gibi bir niyetim yoktu. Bebeği istemeseydim, hamilelik süreci başında aldırabilirdim. Aklımdan dahi geçmedi. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KAYSERİ'de Bebeğini Çöp Konteynerine Attığı İddiasıyla Tutuklanan Kadın Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYSERİ'de Bebeğini Çöp Konteynerine Attığı İddiasıyla Tutuklanan Kadın Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı - Son Dakika
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