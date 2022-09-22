Kayseri'de engelli babasından zorla para alan sanığa 3 yıl 5 ay hapis cezası - Son Dakika
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Kayseri'de engelli babasından zorla para alan sanığa 3 yıl 5 ay hapis cezası

22.09.2022 13:56
Kayseri'de engelli babasından zorla para alan sanığa 3 yıl 5 ay hapis cezası

Kayseri'de, bedensel engelli babasından zorla para aldığı iddiasıyla yargılanan sanık, 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de, bedensel engelli babasından zorla para aldığı iddiasıyla yargılanan sanık, 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık M.B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki baba F.G.B. ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "yağmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.B. savunmasında, bedensel engelli babasını darbedip dişini kırdığı ve zorla parasını aldığı iddiasının doğru olmadığını savundu.

Olay günü babasından 20 lira istediğini ileri süren M.B, "Kesinlikle vurmadım, zorla parasını da almadım. Ben ilgileniyorum kendisiyle. Benden başka ilgilenecek kimse de yok." diye konuştu.

Engeli nedeniyle konuşmakta güçlük çeken F.G.B. ise oğlundan şikayetçi olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık M.B'ye "yağmaya teşebbüs" suçundan 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verdi.

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Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de engelli babasından zorla para alan sanığa 3 yıl 5 ay hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de engelli babasından zorla para alan sanığa 3 yıl 5 ay hapis cezası - Son Dakika
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