Kayseri'de bekçiler 10 günde 77 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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Kayseri'de bekçiler 10 günde 77 şüpheliyi yakaladı

20.07.2022 14:14
Kayseri'de bekçiler 10 günde 77 şüpheliyi yakaladı

Kayseri'de çarşı ve mahalle bekçileri 10 günde, 77 zanlıyı yakaladı.

Kayseri'de çarşı ve mahalle bekçileri 10 günde, 77 zanlıyı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Çarşı ve mahalle bekçileri, son 10 günde 11 bin 230 kişi ile 3 bin 542 araç sorguladı.

Hırsızlık olaylarının önüne geçmek için yapılan 24 uygulamada, 556 kamu kurum ve kuruluşu, 280 metruk bina, 715 bağevi, 184 ticari taksiyi kontrol eden bekçiler, 15 hırsızlık şüphelisi ile 62 aranan kişiyi yakaladı.

Çalışmalarda 1 çalıntı, 1 yakalama hacizli araç ve 6 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Ayrıca, çok sayıda çeşitli çalıntı malzemeler bulunarak sahiplerine teslim edildi.

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Çarşı mahalle bekçileri, aranan 62 şahsı ve 15 hırsızlık şüphelisini yakaladı Çarşı mahalle bekçileri, aranan 62 şahsı ve 15 hırsızlık şüphelisini yakaladı Kayseri'de kek ambalajına uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı Kayseri'de kek ambalajına uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de bekçiler 10 günde 77 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de bekçiler 10 günde 77 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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