Kayseri'de bekçiler 10 günde 77 şüpheliyi yakaladı

Kayseri'de çarşı ve mahalle bekçileri 10 günde, 77 zanlıyı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Çarşı ve mahalle bekçileri, son 10 günde 11 bin 230 kişi ile 3 bin 542 araç sorguladı.

Hırsızlık olaylarının önüne geçmek için yapılan 24 uygulamada, 556 kamu kurum ve kuruluşu, 280 metruk bina, 715 bağevi, 184 ticari taksiyi kontrol eden bekçiler, 15 hırsızlık şüphelisi ile 62 aranan kişiyi yakaladı.

Çalışmalarda 1 çalıntı, 1 yakalama hacizli araç ve 6 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Ayrıca, çok sayıda çeşitli çalıntı malzemeler bulunarak sahiplerine teslim edildi.