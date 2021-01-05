Kayseri'de belediye başkanları yeni yılda yapılacak çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika

Kayseri'de belediye başkanlarının bir araya geldiği toplantıda, yeni yılda yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç, Başkanlık Toplantı Salonu'nda, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Büyükşehir Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Bekir Yıldız ile bir araya geldi.

İmar ve planlama konuları başta olmak üzere yeni yılda yapılacak çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda, yeni tıp koronavirüse (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler de ele alındı.

Büyükkılıç, kısıtlamaların ve tedbirlerin faydasının görüldüğünü, rehavete kapılmadan, ilk günkü titizlikle çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirtti.

Belediyelerin koordinasyon içerisinde ve sürekli istişare yaparak şehre hizmetleri sürdürdüklerini aktaran Büyükkılıç, 2021 yılında da 16 ilçenin tamamını kucaklayan anlayışın süreceğini kaydetti.