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Kayseri'de belediye binasına silahlı saldırı

1 saat önce

Kayseri'nin Sarız ilçesinde av tüfeğiyle belediye binasına ateş eden şüpheli yakalandı.

Kayseri'de belediye binasına silahlı saldırı, System.String[]

Kayseri'nin Sarız ilçesinde av tüfeğiyle belediye binasına ateş eden şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, S.G, henüz belirlenemeyen bir nedenle av tüfeğiyle belediye binasına ateş etti.

Silah sesini duyan polis ekipleri, olay yerine gelerek zanlıyı gözaltına aldı.

Olayda kurşunların isabet ettiği bazı camlar kırıldı.

Kayseri, Sarız, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:24 Kaynak: AA
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