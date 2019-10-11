Kayseri'de belediye binasına silahlı saldırı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde av tüfeğiyle belediye binasına ateş eden şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, S.G, henüz belirlenemeyen bir nedenle av tüfeğiyle belediye binasına ateş etti.

Silah sesini duyan polis ekipleri, olay yerine gelerek zanlıyı gözaltına aldı.

Olayda kurşunların isabet ettiği bazı camlar kırıldı.