Kayseri'de belediye ekipleri, ayağı alçılı genci hastaneye götürdü - Son Dakika
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Kayseri'de belediye ekipleri, ayağı alçılı genci hastaneye götürdü

11.03.2022 13:50
Kayseri'de belediye ekipleri, ayağı alçılı genci hastaneye götürdü

Kayseri'nin İncesu ilçesinde ameliyat edilecek genç, kar yağışı nedeniyle gidemediği hastaneye belediye ekiplerince ulaştırıldı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde ameliyat edilecek genç, kar yağışı nedeniyle gidemediği hastaneye belediye ekiplerince ulaştırıldı.

İncesu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kızılören Mahallesi'nde Ahmet Şirin (17), ameliyat için randevu aldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine yoğun kar yağışı nedeniyle gidemeyince belediye yetkililerinden yardım istedi.

Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in talimatıyla greyderle kapanan mahalle yolunu açan ekipler, ayağı alçılı olan Şirin'i araca kadar sırtında taşıdı.

Ekipler, genci araçla hastaneye götürdü.???????

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Ahmet Şirin, Kızılören, Kayseri, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de belediye ekipleri, ayağı alçılı genci hastaneye götürdü - Son Dakika


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