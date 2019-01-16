Kayseri'de Belediye İşçisi Ata'yı Kar Altında Bırakmadı
50 dakika önce
Kayseri'de dün gece saatlerinden beri etkili olan kar yağışı en çok belediye işçilerini yordu.
Kayseri
'de dün gece saatlerinden beri etkili olan kar yağışı en çok belediye işçilerini yordu. Bir belediye işçisinin Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk
heykelinin üzerine düşen karları temizlemesi vatandaşları duygulandırdı.
Dün akşam saatlerinden itibaren Kayseri'de etkili olan ve şiddeti saatte 120 kilometreye varan fırtına gece saatlerinden itibaren yerini karlı havaya bıraktı. Belediye işçileri, karlı havaların görünmez kahramanları olarak, gece saatlerinden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Cemal Birol adında bir temizlik işçisinin Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk heykelinin üzerine düşen karları fırçayla temizlemesi de görenleri duygulandırdı.
Bir başka belediye işçisi Nuh Duru, yaklaşık 200 işçinin, fırtınayla birlikte sahaya çıktığını, o saatten bu yana çalışmaların devam ettiğini söyledi. Nuh Kaya, "Şu anda Valilik önü, meydan, vatandaşın düşüp de kayacağı ana arterleri açıyoruz. Çalışmalarımız geceden beri devam ediyor. Toplanan karları boş arazilere götürüyoruz, orada çimlere, ağaçlara su oluyor. Çalışmalarımız dünkü fırtınayla başladı. Uçan çatılar, yolların temizliği, sonra da zaten kar yağmaya başladı, onun temizlik çalışmalarına başladık" diye konuştu. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:35 Kaynak: İHA
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